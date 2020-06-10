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Создан: 10.06.2020
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Как правильно хранить чеснок

Суббота, 01 Августа 2020 г. 10:25 + в цитатник

Хранение чеснока – далеко не такая простая задача, и об этом знает каждая хозяйка и хозяин, которые занимаются запасами продуктов на зиму. Даже «запущенный» оптимист согласится с тем, что чеснок скорее всего не сможет долежать до следующего урожая. Данный продукт или окончательно высохнет или прорастет. Впрочем, есть ряд хитростей, которые помогут максимально растянуть срок хранения чеснока.

Как правильно хранить чеснок

1. Три главных правила хранения чеснока

Как правильно хранить чеснок

Перед тем, как браться за хранение чеснока, следует усвоить три главных правила, которые справедливы для продукта любого сорта и разновидности. Первое – к домашнему хранению пригоден только здоровый, неповрежденный, вовремя убранный и основательно просушенный чеснок. Второе – яровой чеснок хранится полгода, а озимые сорта 4-5 месяцев. Третье – длительное хранение возможно только для средне-поздних и поздних сортов растения.

2. Как не дать чесноку прорасти

Как правильно хранить чеснок

Чеснок, как и многие другие подобные продукты, очень часто прорастает. Чтобы данный естественный процесс не запустился во время хранения, необходимо создать такие условия, при которых головки будут «думать», что они находятся в состоянии зимнего сна. Так, для озимого чеснока «холодное хранение» требует температуры воздуха от +2 до +4 градусов по Цельсию и влажности воздуха в пределах 50-70%. Для ярового чеснока «холодное хранение» требует температуры от +15 до +17 градусов и влажности в пределах 50-70%.

3. Как не дать чесноку испортиться

Как правильно хранить чеснок

Для того, чтобы чеснок не портился (в первую очередь не сгнил), необходимо пересыпать его головки до отправки на хранение сухой горчицей. Кроме того, категорически запрещено хранить в одном месте разные сорта чеснока. Наконец, не следует забывать о важности внимательной проверки головок во время уборки урожая и выбраковке тех, что уже находятся не в лучшем состоянии.

4. Как не дать чесноку высохнуть

Как правильно хранить чеснок

Для того, чтобы чеснок не сох как можно дольше, необходимо сохранить в целости верхние чешуйки плода. А для этого необходимо аккуратно выбирать чеснок и также окопано перебирать его перед отправкой на хранение. Соблюдение этих двух простых нюансов – единственный действенный способ сохранить чеснок как можно дольше.

5. Как быть с чесноком, который уже начал портиться

Как правильно хранить чеснок

Самое очевидное, что можно и нужно сделать в такой ситуации – использовать чеснок до того, как он испортится окончательно. Для этого его следует сразу же задействовать в готовке еды. Кроме того, в дачный сезон подсушенный чеснок можно использовать для отпугивания слизней от культурных растений. Но еще лучше – планировать урожай с весны и не садить чеснока больше, чем сможешь употребить.

Рубрики:  Советы и идеи
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Лариса_Липатова   обратиться по имени Воскресенье, 02 Августа 2020 г. 13:17 (ссылка)
Большое спасибо, но последние годы чеснок начинает портится уже на грядке.
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